DS: Трампа заподозрили в деменции после ответа на вопрос о новом «Алькатрасе»

Американского президента Дональда Трампа заподозрили в деменции после странного заявления на пресс-конференции по случаю открытия центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

Кроме того, что он назвал себя «заключенным», так еще и заявил, что ему надо будет провести в новой тюрьме «много времени».

«Мне нравится. <...> Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос», – сказал Трамп.

Эта фраза спровоцировала волну обсуждений в социальных сетях и привела к предположениям о падении когнитивных способностей политика.

Ранее во вторник Трамп осматривал тюрьму, рассчитанную на 5 000 человек. Президент Америки отметил, что тем, кто самостоятельно покидает США, будет проще в будущем легализовать свой статус и вернуться назад. При этом губернатор Штата Рон Десантис выразил сомнение, что кто-то добровольно захочет вернуться через такой тюремный центр.