В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об участии белорусов в российских выборах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о равных возможностях граждан России и Беларуси будет рассматриваться в приоритетном порядке. Об этом пишет ТАСС.

Документ, ранее внесенный президентом РФ, предполагает, что белорусы, постоянно проживающие в России, смогут участвовать в выборах в местные органы власти, и наоборот – россияне в Беларуси получат аналогичное право.

Володин отметил, что инициатива направлена на развитие Союзного государства и поощрение активного участия граждан обеих стран в разрешении вопросов местного значения. Законопроект уже направлен в профильный комитет и в скором времени будет вынесен на обсуждение.