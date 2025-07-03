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В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об участии белорусов в российских выборах

03 июля 2025 11:32
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В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об участии белорусов в российских выборах-0

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о равных возможностях граждан России и Беларуси будет рассматриваться в приоритетном порядке. Об этом пишет ТАСС.

Документ, ранее внесенный президентом РФ, предполагает, что белорусы, постоянно проживающие в России, смогут участвовать в выборах в местные органы власти, и наоборот – россияне в Беларуси получат аналогичное право.

Володин отметил, что инициатива направлена на развитие Союзного государства и поощрение активного участия граждан обеих стран в разрешении вопросов местного значения. Законопроект уже направлен в профильный комитет и в скором времени будет вынесен на обсуждение.

Фото: pixabay

# Международная политика # Беларусь-Россия

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