Лукашенко поздравил с Национальным днём Республики Камерун Президента этой страны

Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании долгосрочных прочных связей в двусторонней торговле, промышленной кооперации, научно-технической и гуманитарной сферах, а также в активизации взаимодействия на международных площадках с Камеруном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в поздравлении Президента этой страны Поля Бийя с Национальным днем Республики.