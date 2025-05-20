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Лукашенко поздравил с Национальным днём Республики Камерун Президента этой страны

20 мая 2025 07:36
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Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании долгосрочных прочных связей в двусторонней торговле, промышленной кооперации, научно-технической и гуманитарной сферах, а также в активизации взаимодействия на международных площадках с Камеруном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в поздравлении Президента этой страны Поля Бийя с Национальным днем Республики.

Лукашенко поздравил с Национальным днём Республики Камерун Президента этой страны-2

«Более полувека назад произошло объединение камерунского народа и провозглашение унитарного государства. Сегодня ваша страна уверенно движется вперед, успешно решает задачи социально-экономического развития и роста благосостояния своих граждан, расширяет внешнеполитический диалог», – говорится в поздравлении.

Актуальные вопросы белорусско-камерунского сотрудничества стороны намерены обсудить в ближайшее время.

# Камерун # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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