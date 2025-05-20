Легендарные танки Т-34 проедут по 6 городам Беларуси «Маршем Победы»

С 24 мая по 7 июня текущего года в Беларуси пройдет акция «Марш Победы» с участием легендарной техники, которую задействовали на параде в Минске 9 мая. Об этом сообщает оборонное ведомство нашей страны.

В Минобороны уточнили, что «Марш Победы» состоится в шести белорусских городах, которые в 2025 году награждены вымпелом «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны».

Так, для жителей и гостей Сенно масштабное мероприятие будет организовано 24 мая. В Речице акция «Марш Победы» состоится 28 мая, в Слониме – 31 мая, в Кобрине – 1 июня, в Славгороде – 6 июня, в Смолевичах – 7 июня 2025 года.

Парад Победы в Минске – как это было? Показываем самые яркие моменты

В программу также входит выступление военных оркестров, кинологов со служебными братьями меньшими. Развернется выставка стрелкового оружия, показательные выступления бойцов сил спецопераций и многое другое.