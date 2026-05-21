Новости по тегу #Камерун

В одном из районов города молодые ремесленники нашли способ превратить отходы в ресурс. Использованные мешки из‑под удобрений и риса собирают, моют, обеззараживают и перерабатывают в многоразовые сумки и хозяйственные изделия.
Глава государства подчеркнул особую заинтересованность Беларуси в углублении связей в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах.
Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании долгосрочных прочных связей в двусторонней торговле, промышленной кооперации, научно-технической и гуманитарной сферах, а также в активизации взаимодействия на международных площадках с Камеруном.
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