Эту идею оценил Президент. Какой уникальный проект показали Лукашенко перед Новым годом?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А вы практикуете сейчас?
Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Нет, уже не оперирую на самом деле, не хватает времени. Мы затеяли очень масштабную модернизацию своей реанимации, в которую приезжал, смотрел глава государства 31 числа.
Александр Осенко:
Это в канун Нового года.
Дмитрий Зайцев:
Да, он приехал поздравлять детей. И у меня как раз закончилась очень масштабная реорганизация, реконструкция нашего отделения анестезиологии и реанимации. Потому что мне хотелось сделать это отделение максимально современным.
Александр Осенко:
Удалось?
Дмитрий Зайцев:
Удалось. И мы сделали, наверное, такую реанимацию, которой на сегодня, как сказал глава государства, у нас в Республике Беларусь нет. Пусть, конечно, детки все будут здоровы, но там и современная аппаратура, и палаты. Выделили пост для новорожденных, потому что это детки очень ранимые в плане и инфекций, и каких-то еще проблем. Плюс мы сделали в реанимации палату совместного пребывания мамы и ребенка. Хотя нигде этого нет – нельзя родителям находиться в реанимации с детьми. И когда там мама находится, я уверен, и ребенок будет быстрее поправляться, и маме будет спокойнее, что она видит своего ребенка. Это очень-очень важно. Вот это наша задумка. Мы это показывали Президенту. Ему очень это понравилось. Он очень это оценил, конечно.