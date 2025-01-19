Прямой эфир

Эту идею оценил Президент. Какой уникальный проект показали Лукашенко перед Новым годом?

19 января 2025 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Эту идею оценил Президент. Какой уникальный проект показали Лукашенко перед Новым годом?-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А вы практикуете сейчас?

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Нет, уже не оперирую на самом деле, не хватает времени. Мы затеяли очень масштабную модернизацию своей реанимации, в которую приезжал, смотрел глава государства 31 числа.

Александр Осенко:
Это в канун Нового года.

Дмитрий Зайцев:
Да, он приехал поздравлять детей. И у меня как раз закончилась очень масштабная реорганизация, реконструкция нашего отделения анестезиологии и реанимации. Потому что мне хотелось сделать это отделение максимально современным.

Александр Осенко:
Удалось?

Эту идею оценил Президент. Какой уникальный проект показали Лукашенко перед Новым годом?-4

Дмитрий Зайцев:
Удалось. И мы сделали, наверное, такую реанимацию, которой на сегодня, как сказал глава государства, у нас в Республике Беларусь нет. Пусть, конечно, детки все будут здоровы, но там и современная аппаратура, и палаты. Выделили пост для новорожденных, потому что это детки очень ранимые в плане и инфекций, и каких-то еще проблем. Плюс мы сделали в реанимации палату совместного пребывания мамы и ребенка. Хотя нигде этого нет – нельзя родителям находиться в реанимации с детьми. И когда там мама находится, я уверен, и ребенок будет быстрее поправляться, и маме будет спокойнее, что она видит своего ребенка. Это очень-очень важно. Вот это наша задумка. Мы это показывали Президенту. Ему очень это понравилось. Он очень это оценил, конечно.

# Учреждения здравоохранения # Государственная политика в области здравоохранения # Александр Осенко # Дмитрий Зайцев

Другие новости рубрики

Все новости
Если больше работаешь, больше получаешь – главный врач рассказал о доплатах в своей больнице
19 января 2025 07:20

Если больше работаешь, больше получаешь – главный врач рассказал о доплатах в своей больнице

Дмитрий Зайцев о судьбоносном указе Лукашенко: наша больница была прописана отдельной строкой
19 января 2025 07:15

Дмитрий Зайцев о судьбоносном указе Лукашенко: наша больница была прописана отдельной строкой

«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник
18 января 2025 18:53

«На самом деле не страшно и легко. Природа помогает, Бог помогает». Православные отмечают Крещенский сочельник