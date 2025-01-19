Эту идею оценил Президент. Какой уникальный проект показали Лукашенко перед Новым годом?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А вы практикуете сейчас?

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Нет, уже не оперирую на самом деле, не хватает времени. Мы затеяли очень масштабную модернизацию своей реанимации, в которую приезжал, смотрел глава государства 31 числа.

Александр Осенко:

Это в канун Нового года.

Дмитрий Зайцев:

Да, он приехал поздравлять детей. И у меня как раз закончилась очень масштабная реорганизация, реконструкция нашего отделения анестезиологии и реанимации. Потому что мне хотелось сделать это отделение максимально современным.

Александр Осенко:

Удалось?