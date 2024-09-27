Прямой эфир

Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём независимости

27 сентября 2024 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Туркменистана с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём независимости-2

В своем поздравительном послании глава государства выразил уверенность, что, укрепляя отношения дружбы и конструктивного сотрудничества, наши страны смогут открыть новые перспективы для расширения взаимодействия в различных областях.

# Беларусь-Туркменистан

Другие новости рубрики

Все новости
«Открытый микрофон с Президентом» проходит в БГУИР
27 сентября 2024 07:50

«Открытый микрофон с Президентом» проходит в БГУИР

16 «детей мира» появились на свет в Гродно 21 сентября
27 сентября 2024 07:31

16 «детей мира» появились на свет в Гродно 21 сентября

Форум блогеров Беларуси стартует в Национальном детском технопарке
27 сентября 2024 07:14

Форум блогеров Беларуси стартует в Национальном детском технопарке