Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём независимости

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Туркменистана с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Туркменистана с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своем поздравительном послании глава государства выразил уверенность, что, укрепляя отношения дружбы и конструктивного сотрудничества, наши страны смогут открыть новые перспективы для расширения взаимодействия в различных областях.