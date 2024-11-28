Лукашенко поздравил Президента Мавритании с Днём Независимости

Время вывести взаимное партнерство на качественно новый уровень. Александр Лукашенко поздравил Президента Мавритании с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы белорусского государства, Исламская Республика сейчас держит курс на укрепление своей экономики, является участником региональных и глобальных процессов. Наш Президент также подтвердил свое приглашение лидеру Мавритании посетить Беларусь.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что их переговоры и личное знакомство с белорусскими опытом и компетенциями в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве, образовании, медицине станут позитивным сигналом для деловых кругов обеих стран и помогут расширить взаимодействие между Беларусью и Западной Африкой.