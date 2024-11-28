Куток беларускасці создали в одной из школ Гродно

Что-то родное, где отражается душа белорусского народа. В гродненской школе № 41 ученики и педагоги создали уголок беларускасцi, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самобытная экспозиция «Лёсу палатно» позволяет окунуться в прошлое, узнать много нового об истории и традициях наших предков. На ней представлены около сотни экспонатов, которые коллектив школы по крупицам собирал в самых дальних уголках Гродненской области.

К исследовательской работе с интересом подключились ученики. Теперь именно они проводят экскурсии, рассказывают о белорусских национальных костюмах и значении орнамента, традиционных сельхозкультурах и изделий из них, убранстве домов и древних ремеслах. Например, ткацкому станку, который занимает центральное место в экспозиции, более 100 лет.