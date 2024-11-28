Куток беларускасці создали в одной из школ Гродно

Что-то родное, где отражается душа белорусского народа. В гродненской школе № 41 ученики и педагоги создали уголок беларускасцi, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что-то родное, где отражается душа белорусского народа. В гродненской школе № 41 ученики и педагоги создали уголок беларускасцi, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самобытная экспозиция «Лёсу палатно» позволяет окунуться в прошлое, узнать много нового об истории и традициях наших предков. На ней представлены около сотни экспонатов, которые коллектив школы по крупицам собирал в самых дальних уголках Гродненской области.
К исследовательской работе с интересом подключились ученики. Теперь именно они проводят экскурсии, рассказывают о белорусских национальных костюмах и значении орнамента, традиционных сельхозкультурах и изделий из них, убранстве домов и древних ремеслах. Например, ткацкому станку, который занимает центральное место в экспозиции, более 100 лет.
Даниил Феринович, ученик средней школы № 41 имени А.М. Кузнецова Гродно:
Очень интересно узнавать эту историю. И утюги стоят, и экспонаты для шитья. Такое древнее, как будто теплое, родное.
Екатерина Талай, учитель истории средней школы № 41 имени А.М. Кузнецова Гродно:
Нашы размалёўкі, квэсты, майстар-класы, усё гэта зроблена, каб яны з большай зацікаўленасцю адносіліся да гісторыі роднага краю. І рэчы нашай музейнай экспазіцыі выпраменьваюць асаблівы подых таго часу. І нам трэба часцей азірацца назад, каб з большай упэўненасцю глядзець у будучыню.
Над созданием уголка потрудились не только учителя и школьники, но также художники и дизайнеры, чтобы место получилось со связью поколений – от истории к современности. А чтобы увлечь учеников изучением своих корней, в музее используют интерактивные элементы и типографскую продукцию. Например, детские раскраски с костюмами изготовили по эскизам работников школы.