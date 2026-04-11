Теплоход «Белая Русь» отправился в путь по рекам Полесья

В нашей стране есть немало уникальных туристических направлений, и именно 11 апреля в путь по рекам Полесья отправился единственный круизный теплоход «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут, связывающий Брест и Мозырь, вновь предлагает погрузиться в атмосферу нетронутой природы южного региона и познакомиться с богатым историческим наследием полесских городов. Старт сезона традиционно привлекает внимание любителей неспешного отдыха. Теплоход пройдет по Припяти и Днепровско-Бугскому каналу. Экскурсионная программа пользуется спросом. Ее продолжительность – 8 дней и 7 ночей. Во время пути запланировано 10 остановок. Туристы посещают Брестскую крепость-герой, музеи, промышленные предприятия, сафари-парк в Национальном парке «Припятский».

Мы в Беларуси уже не первый раз. Нам очень нравится путешествие по Беларуси. Брест надо посмотреть обязательно. Мы показали Брестскую крепость специально перед поездкой, чтобы она понимала, что это такое, что это было. Ну и заодно поедем, посмотрим. Я думаю, будет интересно.

Просто давно хотелось познакомиться с Беларусью. Посмотреть эту страну, ее достопримечательности, исторические места.