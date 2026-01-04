Александр Лукашенко поздравил народного учителя Беларуси Альфреда Ладыко с юбилеем. Глава государства отметил, что созидательный труд Ладыко и его беззаветное служение Родине являются источником знаний и вдохновения для учеников, образцом целеустремленности и мастерства для коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваш жизненный путь неразрывно связан с народным образованием. На протяжении многих лет Вы обучаете и воспитываете молодежь, готовите победителей и призеров предметных олимпиад. Многие из них стали настоящими профессионалами своего дела, успешно трудятся на благо страны», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал народному учителю и его близким крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и благополучия.