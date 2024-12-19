Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Пеленг» с 50-летием со дня его образования

Центральное конструкторское бюро «Пеленг» ровно полвека назад начало разработку и выпуск уникальных оптико-электронных систем. С 50-летием со дня образования организации коллектив и ветеранов производства поздравил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все эти годы предприятие остается лидером в области космического приборостроения, специальной оптоэлектроники для вооружения и военной техники, охранных систем и средств оперативно-розыскной деятельности, по праву заслужив почетное наименование «предприятие завтрашнего дня». Продукция ОАО «Пеленг» сейчас хорошо известна во многих регионах мира, а успехи организации стали возможны благодаря опыту, высокому профессионализму и трудолюбию большого сплоченного коллектива, деятельность которого направлена на укрепление обороноспособности страны и решение научно-технических и производственных задач фактически любого уровня сложности. Пусть так будет и впредь.