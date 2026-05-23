Лукашенко примет участие в церемонии приведения к военной присяге в Борисовском районе

Александр Лукашенко сегодня, 23 мая, принимает участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисовском районе. В торжественной обстановке клятву на верность Родине принесут около 2,5 тысяч военнослужащих нового пополнения и более 160 резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждого новобранца – это особый момент, с которого начинается служба и личная ответственность за безопасность страны. Тем более что нести ее предстоит в условиях сохраняющейся напряженности у внешних границ государства. Не мало важное значение этот день имеет и для родителей новобранцев. В их присутствии молодые люди произносят слова присяги, подтверждая готовность стать в строй защитников Отечества. За этим событием годы воспитания, поддержки и труда, которые сегодня воплощаются в искренней гордости за своих сыновей.

Визит в учебный центр глава государства начал с осмотра территории и ознакомления с организацией учебного процесса. Александру Лукашенко доложили о системе подготовки военнослужащих, назначении объектов инфраструктуры, условиях хранения техники.