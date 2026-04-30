Лукашенко об инициативе «Один район – один проект»: примерно половина районов не сдали этот экзамен

Инициатива «Один район – один проект» – стратегическая задача в региональном развитии страны. В ходе ее реализации достигнуты заметные результаты. Однако выявлены и серьезные недостатки – факты приписок и пустой контроль. Об этом сегодня, 30 апреля, шла речь на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программу запустили по инициативе главы государства в 2022 году. Ее основными задачами на момент создания были – развитие регионов, создание современных производств и новых рабочих мест. А с учетом нынешних реалий – более чем актуальная цель – выпуск конкурентной импортозамещающей продукции. По данным правительства, уже реализованы две трети запланированных проектов (114 из 217), привлечены значительные инвестиции – около 3,5 миллиардов рублей и созданы тысячи рабочих мест. Однако, как было отмечено на совещании, по ряду направлений основной акцент делался не на конечный результат, а на формальное освоение средств. Ключевое требование Президента – создавать действительно востребованные производства, которые будут работать на экономику конкретного района, и в целом всей страны. В числе перспективных направлений рассматриваются и такие структуры, как райагросервисы. Об этом шла речь во время недавней большой командировки Александра Лукашенко в Гомельскую область. Там, где они действительно необходимы и способны приносить практический результат, нужно включать в пул задач инициативы «Один район – один проект» и создавать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ряде регионов инициатива «Один район – один проект» дает действительно мощный эффект. Например, в Краснопольском районе, который посещали буквально две недели назад, за пятилетку доля инвестиций по проектам инициативы составила 50 % от общего объема. С другой стороны, мне докладывают – у контролеров к половине проектов (к 109 из 217) есть претензии. Правительство отчитывается по общему перечню проектов, не заглядывая в суть как следует. Поэтому немало включенных в перечень формально, а вся работа ведется лишь на бумаге. Есть запланированные к реализации за счет собственных или заемных средств и без попадания в этот список. Например, возведение транспортно-логистического центра в Верхнедвинском районе или организация производства котонизированного льноволокна в Ляховичском районе. Отмечаются факты, когда в перечень вносились проекты давно реализуемые или уже почти готовые, то есть буквально на финишной прямой. Так, с 2014 года реализуется проект по выпуску фармацевтической продукции в Червенском районе. А в 2022-м его, как ни в чем не бывало, включают в список. Известны проекты, по которым местными властями реальная помощь не оказывалась, только собирали и передавали наверх отчетность. Ряд проектов фигурирует в списке благодаря уговорам бизнесменов – по принципу «с вас не убудет, а председателю пойдет в зачет». Что уже говорить о фактах, когда проекты приобщались к инициативе вообще без ведома субъектов хозяйствования. Они только из отчета властей перед СМИ узнавали, что в чем-то поучаствовали.