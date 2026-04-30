КГК открыл телефоны горячей линии по вопросам вступительной кампании 2026 года

Комитет государственного контроля открыл горячие линии по вопросам вступительной кампании 2026 года. Об этом проинформировало ведомство в официальном Telegram-канале.

Экзамены и зачеты будут проводиться в одни и те же дни для выпускников школ, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. 26 мая пройдет ЦЭ по предмету на выбор, а 29 мая – тест по белорусскому или русскому языку.

Дополнительные дни ЦТ по предмету на выбор пройдут 2 и 5 июня. Резервные дни для ЦТ – 18, 20 и 22 июня, а резервные дни для ЦЭ – 20 и 22 июня.

Горячие линии будут работать в Минске и областных центрах по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Связаться с рабочими группами госкомиссий можно по телефону +375 17 327 66 80 или по электронной почте GK_2026@edu.gov.by.

Также есть отдельные номера телефонов региональных комиссий:

Брестская областная комиссия (+375 162 21 25 08, +375 162 21 18 76), Витебская областная комиссия (+375 212 37 61 82, +375 216 51 09 27, +375 214 46 41 46), Гомельская областная комиссия (+375 232 23 83 85, +375 232 23 83 68), Гродненская областная комиссия (+375 152 79 88 40, +375 152 79 88 16), Минская областная комиссия (+375 17 379 09 06, +375 17 232 76 96), Могилевская областная комиссия (+375 222 62 47 75).

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