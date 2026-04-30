Удобная и стильная детская обувь в «Марко»! Стилист показана трендовые модели

Юлия Сержан, стилист:

Доброе утро! Меня зовут Юлия, я стилист, я создаю образы не только для взрослых, но и для детей. Сегодня мы с вами отправимся в магазин «Марко» и посмотрим, что же там есть интересного и актуального.

Любой детский гардероб невозможно представить без кроссовок. В новой коллекции «Марко» я обратила внимание вот на эту интересную модель, подойдет для детей активных, которые постоянно в движении. Благодаря специальному материалу подошвы, термопластичной резине, они очень гибкие и имеют нескользкую поверхность. Также я обратила внимание на цвет. Они не темные, не светлые и не маркие для активного ребенка. Это то, что надо. Такие кроссовки будут идеально вписаны в любой базовый гардероб, потому что они универсальны. Девочки могут надевать их с платьями, юбками. Также их можно носить и под более спортивные образы.

А для своей дочки я присмотрела вот такую модель в нежно-розовом оттенке. Кроссовки Spotter – идеальный вариант для девчонки. Во-первых, я обратила внимание на нежный розовый цвет, который будет универсальной базой, и даже каждый день девочка уже будет нарядной. Фактура ткани – это легкий дышащий материал, который для активного ребенка будет то, что нужно. Не будет потеть ножка, и она будет красивая, нарядная. Мне как для мамы важно, чтобы ребенок надевал быстро и легко обувь. Поэтому вот такая фиксация на липучке – это то, что нужно.

А вот эти белые босоножки выполнены из натуральной кожи, как и сама стелька. Почему это важно? Натуральная стелька и открытая обувь дают возможность ножке дышать. Белые босоножки – это база. Под школьную форму, под любое летнее платье, под джинсы эта универсальная обувь подойдет ко всему.

Лето – это время ярких приключений. И, конечно, невозможно представить лето без открытой, комфортной, удобной обуви. Сандалии – отличный вариант для этого. И в «Марко» их огромный выбор. Например, лаковая фактура сделает образ интересным и нарядным.

А для мальчишек я присмотрела вот такой вот вариант. Это очень легкая обувь, и здесь есть две липучки, которые фиксируют стопу надежно, что будет препятствовать травмам. Что мне нравится в этой модели – она выполнена из такого материала, который быстро высыхает. Даже если ваш активный мальчишка бегает по лужам, обувь не промокнет и стопа будет чувствовать себя комфортно. Важный совет – при выборе обуви для ребенка обращайте внимание на правильность размера, у малыша стопа только формируется, это имеет огромное значение для здоровья вашего ребенка. Обувь должна быть легкой для того, чтобы ребенок передвигался быстро и комфортно, не было дополнительной нагрузки на суставы, обувь должна фиксировать правильно стопу ребенка и должна быть выполнена из качественных материалов.

В школу, в гости или на прогулку – лоферы везде уместны, а «Марко» предусмотрели все, чтобы ножкам было удобно. Такая модель создана из натуральной мягкой кожи, фиксируется удобной застежкой и продумана специально под детскую стопу.

А вот такие кеды представлены в коллекции San Marco. Они выполнены из натуральной кожи. Сразу хочу обратить внимание на нейтральный бежевый цвет. Он подойдет, естественно, к любому образу. Белая подошва сделает образ более ярким и интересным. И здесь жесткий задник, который хорошо фиксирует стопу ребенка.

Розовые кроссовки из спилок велюра – отличный вариант для сухой погоды и легкой влажности. Натуральный материал позволяет ноге дышать, когда тепло. При этом структура спилка достаточно плотная, чтобы защитить от ветра. Конечно, в сильный ливень не наденешь, но для городской весны идеально. Нежный розовый цвет поднимает настроение, а милый зайка делает образ уникальным и интересным.

Кроссовки уже давно стали базой в нашем гардеробе, и именно в «Марко» можно подобрать себе пару для любого повода и на любой вкус. Весной и летом, чтобы выглядеть более торжественно, подойдут белые кеды на липучках. Также в новой коллекции «Марко» есть интересный вариант, который выполнен из спилок велюра в сером цвете. Такая пара подойдет для расслабленного образа. Это могут быть и джинсы, и трикотажные костюмы.

Обратите внимание на эти кеды с перфорацией. Они идеально дополняют гардероб любого мальчишки. Они будут комфортны, потому что через эти дырочки стопа дышит, ножка не будет потеть. Эта модель будет очень хорошо носиться, так как подошва выполнена литиевым методом крепления. Он интересен тем, что подошва в жидком состоянии заливается в форму и проникает в верхнюю заготовку, становясь единым целым без гвоздей, ниток и клея.