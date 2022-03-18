Солнцезащитные очки помогут избежать серьёзных болезней глаз. Как подобрать качественную модель?

Не успела в Беларусь прийти теплая погода, как тысячи людей отправились принимать солнечные ванны. Чтобы избежать негативного воздействия ультрафиолета в солнечную погоду, людям необходимо пользоваться солнцезащитными очками, которые будут блокировать излучение и снижать риски возникновения заболеваний глаз.

Анна Дубаневич, врач-офтальмолог 1-й категории:

Ультрафиолетовое излучение имеет несколько видов. Самое вредное из них задерживается озоновым слоем. При воздействии лучей диапазона B на глаз могут возникнуть острые состояния, к ним относятся фотокератит и конъюнктивит. Люди старшей возрастной группы, как правило, имеют заболевания хрусталика, поэтому для них тоже очень важно использовать солнцезащитные очки, потому что излишнее воздействие ультрафиолета может провоцировать возникновение либо прогрессию катаракты. Солнцезащитные очки давно перестали быть просто аксессуаром. Это одна из необходимых вещей для здоровья глаз. Они могут как добавить вашему образу изюминку, так и стать причиной насмешек окружающих, поэтому выбирать их нужно по форме лица.

Камилла Шах, стилист:

В основе стиля лежит гармония. Если у девушки лицо, например, квадратное, нам надо сбалансировать его и добавить, наоборот, более округлых форм. В то же время, если лицо круглое, овальное, то не стоит усиливать этот эффект и «добивать» его круглыми очками. Я бы вам советовала очки таких форм. Здесь есть углы, но они неострые, аккуратные, скругленные. Здесь есть такой вздернутый уголочек.

Еще один принцип, по которому следует подбирать аксессуары, – это соразмерность. У девушки могут быть крупные яркие черты лица, и тогда маленькие очки потеряются на ее фоне. Камилла Шах:

Вы сейчас увидите, что намного гармоничнее на моем лице будут смотреться более крупные очки.

Считается, что «авиаторы» именно та модель, которая подойдет всем, однако у некоторых экспертов другое мнение на этот счет. Камилла Шах:

За что я не очень люблю «авиаторы»? У них нисходящие линии. Время и так не жалеет женское лицо, нисходящих линий у нас со временем все больше. У «кошачьего глаза» восходящие линии, и они за собой подтягивают и все лицо. Но и «кошачий глаз» может подойти не всем, тогда яркой изюминкой в вашем образе станут так называемые вайфареры.

Надежда Кислая, заведующая магазином оптики:

На качество солнцезащитных очков влияет не цена, а наличие специальных фильтров. В более дорогих моделях защитные фильтры расположены непосредственно в линзах, тогда как дешевые аналоги оснащены лишь покрытием, которое со временем стирается. Чтобы застраховать себя от низкокачественных подделок, лучше совершать покупку в специализированном салоне оптики или аптеке, но лучше всегда изучайте характеристики линз, указанные в сопроводительных документах.