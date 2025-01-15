Лукашенко о реставрации Спасо-Преображенского храма: это существенный вклад в укрепление исторической памяти

Перенесемся на полоцкую землю. Это колыбель государственности и православной веры белорусского народа. Настоящим подарком для него стало завершение реставрации Спасо-Преображенского храма. Сегодня, 15 января, об этом возвестил перезвон колоколов и молитвы, которые радостью отзываются в каждой душе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с завершением реставрации Спасо-Преображенского храма в Евфросиниевском монастыре к жителям и гостям Полоцка обратился Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что многовековая история обители свидетельствует о силе веры в Бога и его помощи в добрых делах во имя Отечества.