Лукашенко о реставрации Спасо-Преображенского храма: это существенный вклад в укрепление исторической памяти
Перенесемся на полоцкую землю. Это колыбель государственности и православной веры белорусского народа. Настоящим подарком для него стало завершение реставрации Спасо-Преображенского храма. Сегодня, 15 января, об этом возвестил перезвон колоколов и молитвы, которые радостью отзываются в каждой душе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с завершением реставрации Спасо-Преображенского храма в Евфросиниевском монастыре к жителям и гостям Полоцка обратился Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что многовековая история обители свидетельствует о силе веры в Бога и его помощи в добрых делах во имя Отечества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Следуя заветам предков – хранить и приумножать богатства родной земли, мы осуществили серьезную реставрацию храма с использованием уникальных технологий и методик, позволивших восстановить древнейшие элементы церкви. Высокой оценки заслуживает работа строителей, ученых, реставраторов и всех, кто трудился в этом святом месте. Благодаря реализации таких проектов вносится существенный вклад в наше общее дело – укрепление исторической памяти белорусского народа. Уверен, что почитание христианских ценностей будет и в дальнейшем помогать в сохранении культурного наследия, строительстве успешного будущего для наших потомков.