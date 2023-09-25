Лукашенко назвал три области Беларуси, где нужен «железный контроль»

Белорусский Президент посоветовал новым руководителям гор- и райисполкомов активнее требовать исполнения обязанностей от подчиненных, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Напомним, 22 сентября, глава государства обсуждал развитие животноводства в Беларуси и поставил ряд важнейших задач (подробности здесь).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те задачи, которые были поставлены в области животноводства, они вам понятны и известны. Единственное, попрошу вас: не «входите в положение». Вы знаете, особенно те, кто работал в аграрном секторе, что такое «входить в положение». К вам сейчас придут и будут рассказывать, что то или иное невозможно.

«Но, как я часто говорю, мы же не на войне. Мы делаем в мирное время то, что всегда делали, и то, что умеем делать. Заставьте своих подчиненных это сделать», – подчеркнул лидер государства.

Лукашенко добавил, что проблем хватает во всех областях нашей страны, но Витебская, Гомельская и Могилевская нуждаются в повышенном внимании. «Это железный контроль», – сказал Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей.