Углубление сотрудничества с регионами России обсуждают на международной конференции в Минске

Курс на инновации и устойчивое развитие. Перед экономикой Беларуси стоит задача полной цифровизации, а также переход на новые технологические уклады. Как двигаться в этом направлении в ближайшем пятилетии, 23 октября обсуждали на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассматривать национальную экономику невозможно в отрыве от внешнего контура. Минск делает ставку на расширение взаимодействия в ЕАЭС и СНГ, а также сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС. Не менее важен и поиск эффективных форм внешнеэкономической кооперации в рамках Союзного государства. Для Минска Россия – ключевой партнер и самый крупный рынок. Два государства делают ставку на углубление межрегионального взаимодействия.