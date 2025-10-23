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Углубление сотрудничества с регионами России обсуждают на международной конференции в Минске

23 октября 2025 17:11
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Курс на инновации и устойчивое развитие. Перед экономикой Беларуси стоит задача полной цифровизации, а также переход на новые технологические уклады. Как двигаться в этом направлении в ближайшем пятилетии, 23 октября обсуждали на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассматривать национальную экономику невозможно в отрыве от внешнего контура. Минск делает ставку на расширение взаимодействия в ЕАЭС и СНГ, а также сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС. Не менее важен и поиск эффективных форм внешнеэкономической кооперации в рамках Союзного государства. Для Минска Россия – ключевой партнер и самый крупный рынок. Два государства делают ставку на углубление межрегионального взаимодействия. 

Углубление сотрудничества с регионами России обсуждают на международной конференции в Минске-2

Игорь Капырин, директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Министерства иностранных дел России:
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство экономического развития и другие федеральные структуры ориентированы на то, чтобы максимально поддерживать активность наших регионов. Сделать каждого жителя нашего Союзного государства строителем этого Союзного государства. 

Курс на инновации и устойчивое развитие! В Минске обсуждают развитие национальной экономики – подробности здесь.

Минск принимает ежегодную международную научную конференцию в 26 раз. Формат признан эффективным. Предложения участников учитываются при формировании практических механизмов социально-экономического развития.

# Экономика

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