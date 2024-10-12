Более 70 таможенников со всех регионов присоединились к Всебелорусской молодёжной стройке

Общее дело ради великой цели – крепкого фундамента патриотизма в нашей стране. Таможенники со всех регионов присоединились к Всебелорусской молодежной стройке. Республиканский патриотический центр воспитания молодежи на Кобринском укреплении Брестской крепости на финальной стадии строительства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На субботник вышли более 70 таможенников. Если в будние они стоят на страже экономических интересов страны, то сегодня заботятся о сохранении памяти для будущих поколений. Трудовому десанту доверили благоустроить придорожные территории и навести порядок. Первую очередь патриотического центра в Брестской крепости планируют завершить меньше чем через месяц – к 7 ноября. На протяжении всего строительства центр собирал тысячи волонтеров.

Павел Дежкин, старший инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни: Создание подобного рода центров – это необходимо для нашего государства и молодежи, чтобы она помнила, знала. Им никто ничего не мог навязать. О строительстве центра сказал даже Президент в России, поэтому все должны знать о нашем опыте. Такие центры должны создаваться в других странах.

Вера Базака, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:

Брестские таможенники на протяжении месяца уже дважды приняли участие в трудовой акции «Построим патриотический центр вместе». Видя масштабы и объемы работы, которые здесь происходят – решили создать Всебелорусскую молодежную стройку.

Сегодня все внимание внутренней отделке жилого корпуса на месте бывших казарм и благоустройству прилегающей территории, а она впечатляет масштабом – включает площадки для активностей и стадион.