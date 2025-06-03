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Правительство Нидерландов оказалось на грани роспуска

03 июня 2025 13:41
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В Нидерландах неожиданно разразился политический кризис. Лидер ультра-правой партии свободы сегодня, 3 июня, объявил о своем выходе из правящей коалиции, что приведет к распаду правительства и новым выборам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Нидерландов оказалось на грани роспуска-2

Поводом для скандального решения стал отказ союзников поддержать план Герта Вилдерса по ужесточению миграционного законодательства. Он включал закрытие границ для всех просителей убежища, отправку беженцев из Сирии обратно на родину и закрытие приютов для переселенцев. Перспектива новых выборов усиливает политическую неопределенность в пятой по величине экономике еврозоны.

Правительство Нидерландов оказалось на грани роспуска-4

Франс Тиммерманс, лидер партийного объединения «Зеленые левые – Партия труда» (Нидерланды):
Я думаю, нам следует организовать выборы, потому что в данный момент страна находится в состоянии застоя, нам нужно получить правительство, которое действительно сможет коллективно решать все проблемы. А сейчас мы видим только ссоры, разногласия и паралич власти, и мы не можем себе этого позволить. В стране есть серьезные проблемы, которые не решаются. Так продолжаться не может.

Теперь после выхода партии свободы из коалиции, кабинет министров будет работать в статусе временного правительства до формирования нового большинства или назначения новых выборов.

# Международная политика

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