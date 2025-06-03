Правительство Нидерландов оказалось на грани роспуска

В Нидерландах неожиданно разразился политический кризис. Лидер ультра-правой партии свободы сегодня, 3 июня, объявил о своем выходе из правящей коалиции, что приведет к распаду правительства и новым выборам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для скандального решения стал отказ союзников поддержать план Герта Вилдерса по ужесточению миграционного законодательства. Он включал закрытие границ для всех просителей убежища, отправку беженцев из Сирии обратно на родину и закрытие приютов для переселенцев. Перспектива новых выборов усиливает политическую неопределенность в пятой по величине экономике еврозоны.

Франс Тиммерманс, лидер партийного объединения «Зеленые левые – Партия труда» (Нидерланды):

Я думаю, нам следует организовать выборы, потому что в данный момент страна находится в состоянии застоя, нам нужно получить правительство, которое действительно сможет коллективно решать все проблемы. А сейчас мы видим только ссоры, разногласия и паралич власти, и мы не можем себе этого позволить. В стране есть серьезные проблемы, которые не решаются. Так продолжаться не может.

Теперь после выхода партии свободы из коалиции, кабинет министров будет работать в статусе временного правительства до формирования нового большинства или назначения новых выборов.