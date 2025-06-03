Трогательные поздравления и воспоминания – в Минской области со школой попрощаются более 7,6 тыс. 11-классников

Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании в Минской области пройдут 13 июня. Торжество состоится на центральных площадках районных центров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, во второй Плещиницкой школе заветные аттестаты вручат 13 одиннадцатиклассникам. Ребята уже готовятся к выпускному вечеру. Празднования пройдут в формате книги воспоминаний. Молодые люди смогут пролистать странички истории своей школьной жизни и вспомнить самые яркие моменты. Также в программе прощальная песня и красочный вальс, а особенно трогательным моментом станут поздравления родителей, учителей и первого классного руководителя.

Дарья Курилович, учащаяся Плещеницкой школы № 2:

В начале года очень хотелось поскорее выпуститься, но в последние дни подготовки уже стало грустно. Насчет экзаменов, я очень надеюсь, что у меня будет высокий балл. Поступать я выбрала в Военную академию. Это мечта с детства.