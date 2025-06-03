Прямой эфир

Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы в Пакистане во время эвакуации из-за землетрясения

03 июня 2025 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы в пакистанском городе Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло во время эвакуации из-за землетрясения. Они воспользовались суматохой и паникой.

Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы в Пакистане во время эвакуации из-за землетрясения-2

Полиция организовала масштабную операцию по поиску и поимке беглецов. Усилено наблюдение вокруг железнодорожных вокзалов, автобусных станций и на всех выездах из города. Около 80 заключенных уже пойманы. Глава МВД провинции заявил, что это крупнейший побег из исправительных учреждений страны за последние годы. Личности всех заключенных, находящихся сейчас на свободе, установлены, в ближайшее время они будут задержаны.

# Международная политика # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Нидерландов оказалось на грани роспуска
03 июня 2025 13:41

Правительство Нидерландов оказалось на грани роспуска

В Нидерландах может развалиться коалиция из-за разногласий по беженцам
03 июня 2025 13:35

В Нидерландах может развалиться коалиция из-за разногласий по беженцам

Ему было 88 лет. Умер автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога
03 июня 2025 13:01

Ему было 88 лет. Умер автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога