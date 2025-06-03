Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы в Пакистане во время эвакуации из-за землетрясения

Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы в пакистанском городе Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло во время эвакуации из-за землетрясения. Они воспользовались суматохой и паникой.

Полиция организовала масштабную операцию по поиску и поимке беглецов. Усилено наблюдение вокруг железнодорожных вокзалов, автобусных станций и на всех выездах из города. Около 80 заключенных уже пойманы. Глава МВД провинции заявил, что это крупнейший побег из исправительных учреждений страны за последние годы. Личности всех заключенных, находящихся сейчас на свободе, установлены, в ближайшее время они будут задержаны.