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Лукашенко – Лепарской: вся ваша трудовая биография – честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси

27 июля 2022 07:30
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Новости Беларуси. С ее именем связан успех Беларуси в самом грациозном виде спорта. Женщина-легенда, воспитавшая огромное количество спортивных звезд, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Лепарская отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление направил и глава государства.

Лукашенко – Лепарской: вся ваша трудовая биография – честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся ваша трудовая биография с юных лет – честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вам удалось объединить коллектив талантливых тренеров, сделать этот красивый вид спорта одним из самых популярных и успешных в стране. Пусть вам всегда улыбается удача, работа приносит удовлетворение, а ученицы радуют новыми достижениями.

# Праздничные даты # общество # Ирина Лепарская # Александр Лукашенко # Фотофакт

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