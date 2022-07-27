Лукашенко – Лепарской: вся ваша трудовая биография – честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси

Новости Беларуси. С ее именем связан успех Беларуси в самом грациозном виде спорта. Женщина-легенда, воспитавшая огромное количество спортивных звезд, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Лепарская отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вся ваша трудовая биография с юных лет – честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вам удалось объединить коллектив талантливых тренеров, сделать этот красивый вид спорта одним из самых популярных и успешных в стране. Пусть вам всегда улыбается удача, работа приносит удовлетворение, а ученицы радуют новыми достижениями.