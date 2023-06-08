Лукашенко: идёт информационно-психологическая борьба. Мы серьёзно занялись противодействием

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

Все это часть большой геополитической трансформации, которая прямо сейчас происходит на территории всего мира. И мы оказались в эпицентре перехода от однополярного влияния к многополярности. С учетом масштабной трансформации угроз, Александр Лукашенко предложил выработать концепцию новой стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2035 года.

Еще одно предложение – провести комплексную ревизию договорно-правовой базы, в том числе в Союзном государстве и ЕАЭС. Это своеобразный план внутреннего самостоятельного развития. Чтобы не оглядываться ни на Запад, ни на Восток. Ведь за суверенность и сохранение права самим решать свою судьбу сегодня и идет масштабная битва (на информационных, экономических и других фронтах).