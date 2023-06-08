Лукашенко: идёт информационно-психологическая борьба. Мы серьёзно занялись противодействием
Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.
Все это часть большой геополитической трансформации, которая прямо сейчас происходит на территории всего мира. И мы оказались в эпицентре перехода от однополярного влияния к многополярности. С учетом масштабной трансформации угроз, Александр Лукашенко предложил выработать концепцию новой стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2035 года.
Еще одно предложение – провести комплексную ревизию договорно-правовой базы, в том числе в Союзном государстве и ЕАЭС. Это своеобразный план внутреннего самостоятельного развития. Чтобы не оглядываться ни на Запад, ни на Восток. Ведь за суверенность и сохранение права самим решать свою судьбу сегодня и идет масштабная битва (на информационных, экономических и других фронтах).
Алена Сырова продолжит.
Буквально неделю назад в этом же зале Дворца Независимости за этим же круглым столом собирались руководители спецслужб стран Содружества Независимых Государств. Все дороги ведут в Минск. Вот и сегодня главы совбезов ОДКБ приглашены на совещание к Президенту председательствующей страны. Прежде чем отправятся на свои мероприятия – сверка часов и генеральной линии с Александром Лукашенко.
Президент не раз во время встречи подчеркивает – в этом зале те, кто влияет на принятие решений лидерами государств. И они должны это осознавать, используя эту встречу как возможность почерпнуть дополнительную информацию, которая могла бы быть полезной не только их странам, но и в целом объединению. Мир сегодня стремительно меняется, и очевидным становится то, что одиночки просто не выплывут. Поэтому важно держаться вместе. Но как соблюсти баланс интересов, когда не можешь отказаться от своих?
И как может стать хуже, мы за эти дни увидели. После разрушения плотины Каховской ГЭС. Кадры из затопленных городов повсюду. Большая вода не щадит ни людей, ни их имущества, ни живых существ. Очевидно, претерпевая неудачи с распиаренным контрнаступом, кто-то срочно решил создать новый, отвлекающий прецедент. И преуспел. Ценой жизней.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идет информационная борьба, информационно-психологическая. Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Но меньше говорили о взрыве и последствиях. Больше заполонила информационное пространство эта Каховка (подробности). Поэтому информационно-психологические операции, противодействие им. Александр Григорьевич может поделиться нашим опытом. Мы очень серьезно этим занялись.
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