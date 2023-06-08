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Лукашенко: «Наступают по всем фронтам, и свободного места нет»

08 июня 2023 18:06
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Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

Александр Лукашенко, как и неделю назад, призывает отступить от национального эгоизма и наконец понять: сложившаяся ситуация касается всех, даже если это сегодня не так явно.

Лукашенко: «Наступают по всем фронтам, и свободного места нет»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Короче, наступают по всем фронтам, и свободного места нет. Вы видите, что происходит на Кавказе, да и в Центральной Азии, туда, ближе к Таджикистану. Никогда не было просто, сейчас так же непросто в связи с афганскими событиями. Дальше – Украина. Еще западней – Польша, Прибалтика. Везде очень серьезно накалена ситуация.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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