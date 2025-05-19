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Более 1200 белорусских рублей за ветку сирени – в Минприроды рассказали о штрафах

19 мая 2025 07:55
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Более 1200 белорусских рублей за ветку сирени – в Минприроды рассказали о штрафах-0

За сорванную в общественном месте ветку сирени в Беларуси можно получить огромный штраф. Об этом предупреждают в Минприроды нашей страны.

Сообщается, что незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности обернется штрафом до тридцати базовых величин, что эквивалентно сумме до 1260 белорусских рублей.

При этом в природоохранном ведомстве информируют, что срывать сирень запрещено в общественных местах, где кустарник является элементом городской среды. Если она растет на личном приусадебном участке, то за сорванный букет сирени штраф не грозит.

Специалисты также объясняют, что если соцветия с куста обламывать регулярно, он в итоге погибнет. А обломанные ветки увеличивают шансы того, что в следующем году цветение кустарника станет неполноценным.

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