Пенсионерке из Минска подарили дорогостоящий слуховой аппарат

Новости Беларуси. Возможность снова услышать мир. Пенсионерке из Минска подарили слуховой аппарат. Из-за возрастных изменений и последствий микроинсульта Валентина Будай не могла слышать голоса родных. Чтобы вновь обрести слух, понадобился дорогостоящий аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья решила обратиться на прямую телефонную линию в Совет Республики. Коллектив помог со сбором средств. Член Совета Республики Валентин Байко встретился с женщиной, чтобы лично вручить ей подарок.

Валентин Байко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Одна из основных работ членов Совета Республики – это встреча с гражданами, прием граждан и помощь им в житейских вопросах. Либо в разъяснении законодательства, либо в решении разного рода вопросов, которые у них возникают в жизни. Приятно, что человеку можно помочь в жизни в очень конкретном решении ее жизненной ситуации.

Валентина Будай:

Это радость – слышать. Просто радость слышать, как радость жить. Человеку все важно: и зрение, и слух, и все прочее. Большое спасибо Валентину Валентиновичу. Я буду до конца своей жизни молить Господа о его здоровье и благополучии.