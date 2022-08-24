Лучшую соломенную скульптуру выбирают в Минской области – посмотрите на одну из конкурсанток

Новости Беларуси. В Минской области выбирают лучшую соломенную скульптуру среди сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотр-конкурс уже стал доброй традицией для хлеборобов и проходит ежегодно перед районными «Дожинками».

На Клетчине представлено порядка 10 арт-объектов из тюков соломы. Теперь они украшают трассы и ключевые перекрестки района. Каждое хозяйство презентует свою творческую задумку.