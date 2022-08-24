Лучшую соломенную скульптуру выбирают в Минской области – посмотрите на одну из конкурсанток
Новости Беларуси. В Минской области выбирают лучшую соломенную скульптуру среди сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотр-конкурс уже стал доброй традицией для хлеборобов и проходит ежегодно перед районными «Дожинками».
На Клетчине представлено порядка 10 арт-объектов из тюков соломы. Теперь они украшают трассы и ключевые перекрестки района. Каждое хозяйство презентует свою творческую задумку.
Например, работники сельхозфилиала «Клецкий» Слуцкого сыродельного комбината вдохновились историей Беларуси – на тюках, выстроенных в форме карты, изобразили Белую вежу, мельницу, зубра, аиста и хозяюшку с караваем. Для создания композиции понадобилось около 100 рулонов.
Наталья Цагойко, инженер по охране труда сельскохозяйственного филиала «Клецкий» Слуцкого сыродельного комбината:
Мы выставили скульптуру, которая приурочена к Году исторической памяти, выражает любовь к нашей Родине. Так как мы трудолюбивый народ, мы любим работать, и всегда у нас есть хлеб на столе, с которым мы радушно встречаем всех наших гостей. Скульптура пользуется спросом. Детвора с утра и до вечера.
Все скульптуры объединены общей тематикой – любовью к родному краю. Творения аграриев будет оценивать специальная комиссия. Победителей конкурса объявят на районных «Дожинках», которые пройдут в Морочи.