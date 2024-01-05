Лучших социальных работников Минской области отметили в Борисове

105 лет они с искренними сердцами отдают свою заботу и внимание тем, для кого это особенно необходимо и важно. Торжества прошли в Борисове. Здесь собрались 600 специалистов из Минской области. Высокие награды и поздравления, а еще музыкальные открытки и выставка достижений в честь тех, кто работает на уровне социального комфорта и безопасности.

Ольга Прокопович, культорганизатор Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития: В доме-интернате я работаю уже 16-й год. Очень люблю этих детей. Моя досуговая работа имеет очень важную роль в реабилитационной работе. Дети, когда выходят на сцену либо участвуют в моих мероприятиях, конечно, раскрывают себя, становятся более уверенными. Они востребованными себя чувствуют. И каждый выход их на сцену – это победа над собой.

Елена Левицкая, соцработник отделения социальной помощи на дому Воложинского территориального центра социального обслуживания населения: На моем участке три деревни, я доезжаю на велосипеде. У меня на участке 13 подопечных, 10 женщин и 3 мужчины. Всегда им сначала надо уделять поддержку, внимание, а потом уже и по физической работе помочь.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

105-летний юбилей уже говорит о том, что эта отрасль имеет серьезную историю, но в этой истории есть серьезные положительные результаты. Это выстроенная инфраструктура, территориальные центры социального обслуживания, которых в стране 146. 23 территориальных центра в Минской области. И не могу не сказать, что Минская область – лидер по образцу территориальных центров социального обслуживания. Первый старт был дан, это Дзержинский район – самый современный офис для наших пожилых людей.

Более 20 лучших работников удостоены высоких наград – почетных грамот и благодарностей. В Минской области в сфере социального обслуживания работают более 7 000 добросердечных профессионалов.