Лучших работников налоговых органов чествовали в Гомеле

Соблюдение баланса интересов государства и плательщиков, снижение нагрузки на бизнес, поиск новых точек экономического роста: налоговые органы остаются на страже благополучия страны в целом и каждого человека в отдельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1 миллиард 800 миллионов рублей с начала года поступило в бюджет Беларуси от плательщиков Гомельской области. Это один из самых высоких показателей. Обеспечивают его достижение профессионалы своего дела. Лучших накануне наградили знаком «Отличник налоговой службы».

Татьяна Осмоловская, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Жлобинскому району: В системе налоговых органов работаю с 1994 года. 10 лет я уже возглавляю инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Жлобинскому району. Основная задача нашей системы – выполнение доходной части бюджета. Поэтому все силы будут направлены на это, чтобы достичь определенных целей.

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Хотим подвести итоги индивидуального труда каждого сотрудника налогового органа Гомельской области. Очень сложная работа, которая требует и ответственного отношения к поставленным задачам, честности, порядочности. Поэтому хочется, чтобы люди чувствовали ту поддержку со стороны государства.

Налоговые органы Беларуси выполняют сложнейшие задачи и показывают высокие результаты. В этом серьезно помогают информационные технологии. Сейчас плательщикам предоставляются более 320 электронных услуг.