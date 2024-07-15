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Лучших работников налоговых органов чествовали в Гомеле

15 июля 2024 07:32
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Соблюдение баланса интересов государства и плательщиков, снижение нагрузки на бизнес, поиск новых точек экономического роста: налоговые органы остаются на страже благополучия страны в целом и каждого человека в отдельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших работников налоговых органов чествовали в Гомеле-1

Почти 1 миллиард 800 миллионов рублей с начала года поступило в бюджет Беларуси от плательщиков Гомельской области. Это один из самых высоких показателей. Обеспечивают его достижение профессионалы своего дела. Лучших накануне наградили знаком «Отличник налоговой службы».

Лучших работников налоговых органов чествовали в Гомеле-4

Татьяна Осмоловская, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Жлобинскому району:
В системе налоговых органов работаю с 1994 года. 10 лет я уже возглавляю инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Жлобинскому району. Основная задача нашей системы – выполнение доходной части бюджета. Поэтому все силы будут направлены на это, чтобы достичь определенных целей.

Лучших работников налоговых органов чествовали в Гомеле-7

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Хотим подвести итоги индивидуального труда каждого сотрудника налогового органа Гомельской области. Очень сложная работа, которая требует и ответственного отношения к поставленным задачам, честности, порядочности. Поэтому хочется, чтобы люди чувствовали ту поддержку со стороны государства.

Налоговые органы Беларуси выполняют сложнейшие задачи и показывают высокие результаты. В этом серьезно помогают информационные технологии. Сейчас плательщикам предоставляются более 320 электронных услуг.

# Налоги # общество # Владимир Муквич

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