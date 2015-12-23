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Лучших педагогов Минска чествовали в концертном зале «Верхний город» 23 декабря

23 декабря 2015 14:03
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Новости Беларуси. Лучшие педагоги столицы в шестнадцатый раз подвели итоги работы за год. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Верхний город». Более полусотни грантов Мингорисполкома за разработку инновационных проектов получили руководители учреждений образования, учителя, воспитатели дошкольных учреждений. Особое внимание уделили поощрению молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Герасимович, заместитель директора по учебной работе, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №139 г. Минска»:
Сегодняшнее мероприятие очень важно и ответственно для меня и для моих коллег. Разработали проект «Внедрение модели формирования гражданской компетенции учащихся в условиях интерактивной среды школьного музея». Современный учитель должен быть творческой, неординарной личностью и постоянно стремиться постигать новое.

# общество # Учитель года

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