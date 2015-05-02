Лошицкая усадьба в Минске распахнула свои двери после реконструкции: в уникальном музее переданы эпохи XVI – начала XX веков

Роскошная флора, уникальная архитектура, удивительная летопись.

Живописный Лошицкий парк – одно из любимых мест отдыха минчан. Первое упоминание о богатой плодородной земле на берегах Свислочи относится еще к XI веку.

Согласно раскопкам, уже тогда здесь были первые поселения.

Дальше Лошицей владели такие известные роды, как князья Друцкие-Горские (это полоцкие бояры), князья Толочинские в XVI веке, затем Прушинские. Со временем территория превратилась в прекрасный усадебный комплекс. Около 20 владельцев останутся в памяти этих многовековых дубов и уютных широких аллей.

Первое же упоминание о Лошицкой усадьбе относится к середине XVI века. Она пережила много событий, реконструкцию при Прушинских, удивительное преображение при Любанских в 1880 году и не меняла с тех пор свой облик. В начале XX века здесь проходили театральные показы и Владислав Голубок отбирал актеров для своей труппы.

В военные годы в усадьбе действовала школа диверсантов НКВД, которых отправляли в Польшу для саботирования работы на заводах и организации демонстраций.

После Великой Отечественной войны здесь находился Центральный партизанский штаб Беларуси.

Сегодня парково-усадебный комплекс – историко-культурная ценность. С 90-х годов усадьба находилась на реконструкции.

Наконец, мы можем открыть новую страницу в ее летописи.

Минчанам представили прекрасную усадьбу-музей, восстановленную в лучших традициях истории и искусства.

Петр Хотько, заместитель директора Музея истории города Минска:

Музей совсем недавно получил это здание, реконструкцию завершала организация «Белреставрация», они вложили сюда очень много труда. Предметы, которые в то время были здесь, не сохранились, документов совсем мало. Решили Решили воссоздать, как это могло бы быть. Предметы собраны нами благодаря усилиям наших музеев, Мирского замка, предметов, которые любезно предоставили нам коллекционеры.

Классицизм, рококо, барокко, модерн.

Каждый из 12 залов на первом этаже музейного пространства – со своей направленностью и стилем.

Дело в том, что после последней перестройки при Любанском Лошица приобрела черты эклектичного полистилизма. Предприимчивый меценат был человеком прогрессивных взглядов, все лучшее из путешествий по Европе он привозил в губернский Минск.

При нем усадьба становится сердцем всего комплекса и образцом династийных построек Минской губернии начала XX века. Каждое помещение Любанский приказал отделать и расписать по индивидуальным чертежам.

Особенностью дома стали изящные кафельные печи, сделанные в Риге. Их было несколько экземпляров во всей Российской империи.

Вдохновила будущая жена Ядвига Киневич, которая поставила условие, что выйдет замуж лишь тогда, когда будет достойный дом. Так за усадьбой появляется красивая терраса с романтичными видами на Лошу и Свислочь.

Газон возле дома приобретает форму сердца. Любанский наполняет Лошицу ароматами экзотических растений и строит велодорожки.

Итак, добро пожаловать в новый музей. Вестибюль, где собирались гости. Интерьер в лучших традициях английского стиля. Эксклюзивные расписные потолки и люстры.

Дарья Латушкина, научный сотрудник Музея истории города Минска:

Данные стеновые панели у нас оригинальные, они находились в Лошице с достаточно давних времен. На время реставрации дома их достали и уже после реставрации вновь вернули на свое место. Данная кафельная печь является уникальной хотя бы по той причине, что реставраторы хотели показать, каким образом проходило изготовление изразцов.

Камерная утонченность и изысканность. Этот зеленый диванный зал – уютный кабинет-гостиная. Интерьер оформлен в стиле модерн. Приглушенные натуральные оттенки и материалы, природные элементы – черты французского ар-нуво.

Здесь присутствует намеренно укрупненный декор, чувствуются европейские передовые вкусы владельцев Ядвиги и Евстафия Любанских.

В гостиной хозяин с курительной трубкой или за чашкой кофе мог вести сокровенные беседы с гостями, высшим светом губернского Минска.

Генерал-адъютант Станислав Прушинский превратил этот дом в прекрасную резиденцию. Есть данные, что здесь бывал последний король Речи Посполитой Станислав Август-Понятовский, примерно в 1784 году, когда ехал в резиденцию Радзивиллов в Несвиже.

В XIX веке при Любанском усадьба бурлила светскими вечерами и собирала элиту города. Здесь любили бывать композитор Станислав Монюшко и классик Винцент Дунин-Марцинкевич.

Центральная аллея освещалась бочками со смолой, экипажи делали почетный круг возле усадьбы, а паненки прохаживались в роскошных платьях.

Виталий Жуков, искусствовед, коллекционер:

Ядвига – красавица, роковая красотка, как ее все называли. Ее судьба может трактоваться как судьба белорусской Анны Карениной. Поэтому этот стиль очень тонко соответствует ее тонкой натуре. Ее некоторая сентиментальная отрешенность и позволила, наверное, создать это уникальное музейное пространство.

Дело в том, что с именем жены Любанского связана трагическая глава Лошицкой летописи. Предположительно, девушка влюбилась в молодого генерал-губернатора Минска Мусина-Пушкина и столичный бомонд начал бурно обсуждать этот роман. В 1904 году во время празднования 35-летия Ядвиги супруги сильно поссорились. Хозяйка скрылась в глубине парка. И лишь под утро тело девушки нашли на месте слияния рек Свислочи и Лоши.

С тех пор усадьба начала пустовать, меценат уезжает в 1912 году на Кавказ и неизвестно где умирает. По легенде, дух Ядвиги оживает в день ее рождения 29 апреля – время, когда начинает цвести магнолия кобус.

Это дерево Любанский посадил в знак согласия Ядвиги выйти за него замуж. Неслучайно именно из этой ее комнаты в новой усадьбе открывается вид на цветущее дерево. Реставраторы решили оформить комнату пани в восточном стиле, поклонниками которого были хозяева усадьбы.

Дарья Латушкина, научный сотрудник Музея истории города Минска:

Все узоры выполнены вручную. Это японский шкаф с китайскими мотивами. Однако некоторые могут подумать, что он на самом деле китайский. Это неправда, так как здесь есть собаки Будды, которые не характерны для китайцев. Все вазы, украшения и подставки из Японии эпохи Мэйдзи и эпохи Эдо.

Нежная пастельная гамма, позолоченные потолки, воздушная посуда и выдержанная мебель. Этот светлый зал в стиле неорококо. В салоне или чайной принимали особ высокого ранга. Дамы занимались рукоделием, гости общались за теплым чаем.

Утонченная лепнина, расписные вазы, большие зеркала, великолепные люстры. Много света и пространства. Здесь на языке вееров признавались в любви и скользили по паркету нарядные дамы и кавалеры. В этом салоне или гостиной музицировали и устраивали балы. Зал выдержан в лучших традициях неоклассицизма и рококо.

Связующим звеном в интерьере Лошицкой усадьбы стали помпейские коридоры. Такие можно встретить в Эрмитаже.

Насыщенный красный и терракотовый цвета придают величие и окутывают тайной. Панорама открывает вид на разные залы. В коридорах установили примерно аутентичные лампы.

Удивительно, что сразу за гостиной, где устраивали балы и светские рауты, разместили ванную комнату. Оказывается, неспроста.

Дарья Латушкина, научный сотрудник Музея истории города Минска:

Ванна была поставлена здесь уже позднее, чем была перестройка самого дома. Ванна у нас является уникальной, она оригинальная. Во время реставрации дома здесь проводили зондаж пола и в одном из мест нашли пустоту. После вскрытия пола обнаружилось, что это ванная. Вода нагревалась в кафельной печи и в дальнейшем передавалась в краны.

Массивная деревянная мебель, богатая библиотека и классический стиль. В этом уютном кабинете землевладелец Любанский решал важные для жизни города вопросы, принимал клиентов, вел корреспонденцию. Здесь витает идейных дух и сила характера талантливого владельца, энергия передана в насыщенной теплой гамме, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Уникальное музейное пространство с богатой историей в окружении парка, безусловно, станет эпицентром культурной жизни нашей столицы. Пожелаем новой усадьбе счастливой жизни и новых ярких встреч.