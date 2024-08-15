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Фестиваль работающей молодёжи «Олимпия» пройдёт на берегу Ислочи

15 августа 2024 07:12
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«Олимпия-2024» спортивно-массовый фестиваль для работающей молодежи начинается сегодня, 15 августа. На три дня он объединит в палаточном городке на берегу реки Ислочь в урочище Дубы Воложинского района более 20 команд БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль работающей молодёжи «Олимпия» пройдёт на берегу Ислочи-1

Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Нынешний пройдет под общим девизом «30 лет качества» к 30-летию института президентства в нашей стране и Году качества. Как всегда, программа «Олимпии» насыщена конкурсами и интерактивом. Стартует праздник сегодня парадом команд.

Фестиваль работающей молодёжи «Олимпия» пройдёт на берегу Ислочи-4

Четверг будет также отмечен одним из самых ярких испытаний. Сборные покажут ловкость, выносливость и проявят командный дух во время увлекательной и зрелищной игры. Завершит первый день молодежный опен-эйр.

# общество

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