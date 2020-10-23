Александр Лукашенко: с коронавирусом, я почему-то убеждён, нам придётся жить каждый год

Новости Беларуси. 23 октября в завершении рабочей поездки Президент традиционно уделил время для общения с прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 октября в завершении рабочей поездки Президент традиционно уделил время для общения с прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снова закрываются границы. Мы наверняка извлекли какие-то уроки из нашего весеннего опыта, будем ли мы в связи с этим как-то менять подходы к профилактике? Интересен здесь ваш опыт как человека, который переболел. Какие могут быть рекомендации?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие в Беларуси видели, как СМИ подавали из-за рубежа, российские СМИ – там действительно была паника. Уже не психоз, а паника. И когда я говорил, чтобы не было психоза этого, вы так смотрели на меня и думали: «Что-то он не то говорит». То есть в мои методы в Беларуси большинство населения не поверило. Я честно это признаю. Ну, не поверило, страшно было. Но я понимал, что вся болезнь в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее. Но когда ты начинаешь поддаваться психозу – все.
Помните мою жестокую фразу? Это было продумано, это не просто по-деревенски: «это пройдет, жрать что будем?» Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Не кушать, не есть, жрать что будем? И вы это запомнили.
Я оказался прав. С этой болезнью, возможно (я почему-то убежден), нам придется жить, как с этими ОРВИ, гриппами и прочими болезнями мы прививаемся каждый год. Очень боюсь и почти уверен, что точно так с COVID нам придется жить. Будет вакцина, провакцинируем.
У нас ситуация контролируемая абсолютно, лекарств предостаточно. Систему мы создали, мы не тащим всех в больницы. У нас люди таблетками же лечатся. Поэтому, если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо кислород, вдруг надо на ИВЛ его держать. На сегодняшний день 180-190 человек на ИВЛ тяжелых. ИВЛ у нас 2,5 тысячи. Ну, 180-190 на ИВЛ. Весной было в два раза больше.
Надо спортом заниматься, надо питаться тем, что растет у тебя здесь, на этой земле. Поэтому образ жизни, питание – это важнейшие элементы против любой болезни, а против вируса тем более.
Да, где много людей, надо пользоваться масками. В магазине, метро, еще где-то. Но какая маска на улице? Это во вред, ни в коем случае. Но я же вам об этом говорил еще в первую волну. Теперь вы убедились, что именно так надо. Перенесем мы эту болезнь. Там, где надо, там должна быть маска, и чаще на воздухе быть. А лучше в лесу.
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И последнее. Старики – вот кого мы должны беречь. Сейчас вирус отличается по статистике и у них за границей, и у нас. Болеют все: и средний возраст, и старший. И все равно смертность в мире (у нас-то небольшая, тут трудно анализировать) – все равно больше умирают старики. Они более ослаблены.
Выработали мы свою систему. У нас клиника – это тяжелобольные. Амбулаторное лечение: допустим, в Минске у нас несколько сотен создано бригад (кроме скорой помощи). Вот, допустим, 1 000 человек в Минске болеют. Это контакты первого уровня, еще какие-то бессимптомные, симптомные легкие болезни – они дома болеют. Но эти с милицией контролируют, дома они или не дома, и люди себя ведут достаточно прилично. Вот это – второй уровень. Стариков с клиники, если в больнице их пролечили, они еще слабенькие, мы их отправляем в санаторий и там недельку еще долечиваем. Особенно одиноких: кто за ними будет ухаживать? И последнее в этом плане – эти наши дома престарелых, дома-интернаты для стариков. У нас их больше 100, под 130, что ли. У нас там 111 человек на вчерашний день (22 октября – прим. ред.) были больные. Мы их там на первом этаже лечим, и там вахтовым образом работают врачи.
В мире бешеный рост. Почему? Потому что они все сидели в первой волне дома, а потом вывалили на улицу и получили результат. Но упрощаться нельзя. Меня настораживает единственное – слишком быстрый рост заболеваемости. В Беларуси пока эта ситуация контролируема, но расслабляться ни в коем случае нельзя.
Я еще думаю о том, если бы мы с этими протестунами по Минску не тягались по улицам, была бы совсем другая ситуация. У нас Минск дает половину заболевших.