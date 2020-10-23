Александр Лукашенко: с коронавирусом, я почему-то убеждён, нам придётся жить каждый год

Новости Беларуси. 23 октября в завершении рабочей поездки Президент традиционно уделил время для общения с прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снова закрываются границы. Мы наверняка извлекли какие-то уроки из нашего весеннего опыта, будем ли мы в связи с этим как-то менять подходы к профилактике? Интересен здесь ваш опыт как человека, который переболел. Какие могут быть рекомендации?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие в Беларуси видели, как СМИ подавали из-за рубежа, российские СМИ – там действительно была паника. Уже не психоз, а паника. И когда я говорил, чтобы не было психоза этого, вы так смотрели на меня и думали: «Что-то он не то говорит». То есть в мои методы в Беларуси большинство населения не поверило. Я честно это признаю. Ну, не поверило, страшно было. Но я понимал, что вся болезнь в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее. Но когда ты начинаешь поддаваться психозу – все. Помните мою жестокую фразу? Это было продумано, это не просто по-деревенски: «это пройдет, жрать что будем?» Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Не кушать, не есть, жрать что будем? И вы это запомнили. Я оказался прав. С этой болезнью, возможно (я почему-то убежден), нам придется жить, как с этими ОРВИ, гриппами и прочими болезнями мы прививаемся каждый год. Очень боюсь и почти уверен, что точно так с COVID нам придется жить. Будет вакцина, провакцинируем.

У нас ситуация контролируемая абсолютно, лекарств предостаточно. Систему мы создали, мы не тащим всех в больницы. У нас люди таблетками же лечатся. Поэтому, если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо кислород, вдруг надо на ИВЛ его держать. На сегодняшний день 180-190 человек на ИВЛ тяжелых. ИВЛ у нас 2,5 тысячи. Ну, 180-190 на ИВЛ. Весной было в два раза больше. Надо спортом заниматься, надо питаться тем, что растет у тебя здесь, на этой земле. Поэтому образ жизни, питание – это важнейшие элементы против любой болезни, а против вируса тем более. Да, где много людей, надо пользоваться масками. В магазине, метро, еще где-то. Но какая маска на улице? Это во вред, ни в коем случае. Но я же вам об этом говорил еще в первую волну. Теперь вы убедились, что именно так надо. Перенесем мы эту болезнь. Там, где надо, там должна быть маска, и чаще на воздухе быть. А лучше в лесу.