ЕАЭС остается фактором стабильности в Евразийском регионе – Турчин

ЕАЭС – фактор стабильности в Евразии. Об этом заявил премьер‑министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чолпон‑Ате главы правительств «пятерки» обсудили более 15 стратегических вопросов – от продовольственной безопасности до цифровизации железных дорог в партнерстве с Китаем. Ключевой итог саммита – подписание соглашений об электронной торговле, едином биржевом рынке ЕАЭС и взаимном признании ученых степеней.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в Евразийском регионе. Вместе с тем положительная динамика экономического роста в ЕАЭС не должна приводить к самоуспокоенности. Нужно постоянное движение вперед в целях последовательного укрепления интеграции. Одним из ключевых направлений в этом контексте является развитие промышленной и агропромышленной кооперации.

Механизм финансирования промкооперации в ЕАЭС работает не в полной мере и требует доработки, – заявил Александр Турчин, отметив, что практика выявила пробелы, мешающие бизнесу. Глава белорусского правительства призвал пересмотреть условия поддержки, чтобы устранить барьеры. Вероятно, детальный анализ ситуации и конкретные предложения прозвучат уже в Минске. В начале октября наша столица примет следующее заседание Евразийского межправительственного совета, которое совместят с масштабной международной выставкой «ИННОПРОМ. Беларусь».