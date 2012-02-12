Спутник из жестяной банки запустят в космос белорусские лицеисты

Такое право ученикам лицея БГУ дает второе место, которое они заняли в инновационном образовательном проекте «Кансат». 60 ученических команд из России, Казахстана и Беларуси создавали летательные объекты для сбора данных земной атмосферы. Кроме миниатюрных размеров они ничем не отличаются от обычных. Та же система электропитания и передачи информации.

О схеме своего спутника двое минских лицеистов могут говорить буквально с космическим интересом. По сути, это летательное средство, сделанное своими руками, – самостоятельный космический аппарат. С помощью него исследователи хотят подтвердить или опровергнуть представление ученых о составе атмосферы.

Евгений Новиков:

Он запускается не в космос, а на несколько километров над землей на ракете. Затем благополучно спускается на парашюте. Во время спуска он производит необходимые для нас измерения: содержание углекислого газа, давление и температуру.

Миниатюрный спутник имеет все технические характеристики, которые позволят ему успешно взлететь, получить и передать информацию. Те же датчики и система электропитания, что и у обычных космических аппаратов. После приземления на парашюте его найдут с помощью прикрепленного к нему GPS-навигатора. В идеале аппарат к тому времени уже должен содержать в себе все полученные данные.

Андрей Горбач:

Мы тогда можем сказать, насколько уровень углекислого газа, в очень большой степени зависящий от людей, влияет на потепление. То есть он, может, и не поднимается до озонового слоя, и, соответственно, причина глобального потепления кроется в чем-то другом.

Подобные исследования уже проводились настоящими астрономами. В 2009 году спутник НАСА предпринял попытку измерить уровень углекислого газа в атмосфере. Но она оказалась неудачной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы провести собственное расследование, белорусские лицеисты участвовали в конкурсе, где такие летательные аппараты конструировали юные астрономы Казахстана, Беларуси и России. Наши ребята там стали вторыми, опередив 60 команд-участниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Якутска и других городов.

Елена Андреева, научный руководитель:

Беларусь впервые участвует в конкурсе «Кансат». И уже в мае этого года состоится первый запуск.

А после первой попытки ребята планируют взять новую высоту и запустить аппарат уже на 10 километров над землей. Вполне возможно, что дело в скором времени дойдет и до космоса.