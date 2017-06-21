«Лежишь, и наворачиваются слезы»: реконструкция начала войны в Брестской крепости

Главное событие этой недели – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечается завтра. 22 июня 1941 года одними из первых в неравный бой с фашистскими захватчиками вступили бойцы Брестской Крепости.

Сегодня ночью Брест не сомкнет глаз. На территории легендарной цитадели всю ночь будут проходить памятные мероприятия, которые напомнят о событиях тех дней. Реконструкция «22 июня 1941 года. Брестская крепость» соберет около 500 участников. Среди них и наши сегодняшние гости – заместитель председателя военно-исторического клуба «Солдаты Победы» Михаил Метла и участники этого военно-исторического клуба Юлия Макей и Никита Перепечин. Доброе утро!

Насколько мы знаем, реконструкция в Брестской крепости – это единственная военная реконструкция в мире, которая происходит в исторически точное время, в исторически точном месте. Как давно зародилась эта традиция?