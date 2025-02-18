Летом здесь насыпали горы соли, чтобы гости приезжали на свадьбу на санях! История дворца Радзивиллов в Дятлово

Пополняем паспорт туриста новыми эмоциями и отправляемся в Дятлово в программе «Путевка BY». Прогуляемся по площади со сказочными «игрушечными» домиками. И даже найдем сердце в костеле Успения Пресвятой Девы Марии!

Вам пригласительный в XVIII век! Можете представить себя в самых изысканных нарядах и отправиться на бал. Вашему вниманию – бывший дворец Радзивиллов. Роскошное здание построили Станислав и Николай Фаустин Радзивиллы. Что интересно, на месте сожженной шведами крепости Константина Острожского. Жемчужина засияла в 1751 году. Лестница от дворца вела прямо к прудам, где катались на лодочках дорогие гости. Почти Венеция!

Позже уже другие владельцы – Солтаны – заложили здесь пейзажный английский парк. В теплицах и оранжереях выращивали экзотику. Мостики, беседки, скульптуры добавляли своего шарма. Благодаря гравюре Наполеона Орды можно представить, какой была шляхетская жизнь в середине XIX века. И хоть парк не сохранился, пруды остались. Так что приезжайте за идиллией.

Елена Абрамчик, специалист по туризму Дятловского туристического информационного центра, аттестованный экскурсовод:

Вы видите, что осталась еще лепнина. Над входом находится герб Радзивиллов, а над окнами – портреты владельцев города Дятлово. А этот выступ – ученые утверждают, что это остатки крепости Острожского укрепляют стены замка. Дворец раньше выглядел по-другому. Были две башенки по бокам, и окна были в виде арок. Во дворце на первом этаже был огромный бальный зал и, конечно же, устраивались балы.

Вообще Николай Фаустин Радзивилл был женат на Барбаре Завише, это тоже был очень известный род. Осталась легенда – только со второго раза он получил разрешение на руку и сердце Барбары. Вроде бы во время свадьбы, свадьба была такой пышной, было лето. Высыпали дорогу солью, чтобы ехать на санях.