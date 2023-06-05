Лето с интересом и пользой. Как в Гродненской области воспитывают патриотизм?

Новости Беларуси. Более 47 тысяч детей отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях Гродненской области. Особенность сезона – акцент на патриотическое воспитание. От виртуального путешествия по старинным городам страны до встречи с современными патриотами в погонах. Военнослужащие Западного оперативного командования устраивают для детей познавательные праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как вложить национальный код в сердце юного белоруса – этим вопросом задалась Галина Буро.

На службе солидный немец Максим, первоклассный дрессированный охранник, караулит технику и стратегически важные объекты. Чуткие уши определят чужого на раз. Но среди детей пришкольного лагеря он тут же превращается в обаятельного друга, называется: «гладьте меня все».

– Она дрессированная.

– И красивая.

– И большая.

– А кто хочет собаку себе?

– Я! И погладить, и потрогать, и примерить – сегодня можно все. Ведь в этом и смысл: узнать больше о достижениях белорусской армии, в частности, об инженерных войсках.

Галина Буро, корреспондент:

Вес этого костюма водолаза 80 килограммов. Я даже с трудом поднимаю этот медный котелок с манишком – такое его правильное название. Потому детям на конкретном примере поясняют, почему важно заниматься спортом и быть сильным. А рядом экипировка сапера. Костюм из наноткани, прочной и легкой, внутри пластины защищают от пуль и осколков, летящих со скоростью 550 метров в секунду. Возможность опробовать металлоискатель в деле, по эмоциям, почти как выход в космос для третьеклассника Марка Пастушка.

– Пониже вот опускай к монетке ближе. Вот видишь: реагирует на монетку. Неудивительно, что после таких впечатлений у детей рождаются вполне взрослые планы на жизнь.

Марк Пастушок, воспитанник оздоровительно лагеря «Вяселка» средней школы №39 имени И.Д. Лебедева:

Я хочу стать военным, потому что они защищают нашу Родину. Больше всего в ремесле военного мне нравятся оружие и красивая солдатская форма.

Алексей Котькин, воспитанник оздоровительного лагеря «Вяселка» средней школы №39 имени И.Д. Лебедева:

Я всегда хотел стать военным, потому что это большая честь. Надо быть бесстрашным и всегда надо защищать свою родину. Военный – это самая хорошая профессия.

Дамиан Чубатый, старший сапер 557-й инженерной бригады:

Я сам из Гродно, и в школьное время к нам приезжали представители разных военных структур. Нам рассказывали теоретические данные, какие-то сведения, а, будучи мальчишками, хотелось больше что-то потрогать, посмотреть. И, когда я достиг уже призывного возраста, я с радостью пошел на военную службу по контракту. Я считаю: мальчишкам это в первую очередь полезно. Настоящий урок мужества от тех, кто едва ли не ежедневно выполняет боевые задачи на воде, проводит отчистку местности от взрывоопасных предметов и на деле доказывает преданность родине. Для детей – достойный пример. Тем более, тематика этого сезона в гродненских пришкольных лагерях – патриотическая.

Вячеслав Керус, заместитель командира 557-й инженерной бригады:

Воспитывается патриотический дух нашей молодежи. Они ознакамливаются с воинской службой, что в дальнейшем, надеюсь, положительно скажется на их прохождении службы в армии.

Наталья Тарахович, заместитель директора оздоровительного лагеря «Вяселка» средней школы №39 имени И.Д. Лебедева:

Мы с ребятами путешествуем по разным городам Беларуси, изучаем их достопримечательности. На линейках каждый день у нас ребята поют гимн вместе. Для нас важно, чтобы детки знали свои корни, гордились нашей страной и получили достойное воспитание.