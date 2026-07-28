Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы

Эффективная работа агропромышленного комплекса позволяет не только обеспечивать население товарами, но и продавать за рубеж. Поставки белорусской продукции АПК в Таджикистан выросли. За первые 5 месяцев 2026 года – плюс 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимные поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья по итогам 2025 года увеличились на 60 %. Большая часть пришлась на экспорт говядины. Наша страна отправила в Таджикистан почти 2 тысячи тонн на сумму в 11 миллионов долларов. Также активно экспортируется сахар, мясо птицы, сгущенное молоко и сливки. Таджикистан, в свою очередь, отправляет в Беларусь сухофрукты, арахис и фруктовое пюре.

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы прирастаем соразмерно как экспорт белорусский, так и экспорт таджикский. Все, что в Беларуси не растет, – это фрукты, овощи – мы можем увидеть у нас, на белорусском рынке, и мы готовы увеличивать закупки этой продукции. Структура белорусского экспорта – примерно половина – это продукция из мяса. Это говядина, другие изделия из мяса. Мы здесь прирастаем в этом году. Очень хорошо, динамично развиваются поставки молочных товаров. В первую очередь сухое обезжиренное молоко, но не только оно.

Одним из главных направлений взаимодействия остается промышленная кооперация. Участники заседания обсудили совместные проекты, в том числе локализацию производства белорусской сельскохозяйственной техники в Таджикистане, создание сервисных центров и наращивание поставок технологического оборудования.