Летняя образовательная школа «Первые шаги в науку» открылась в Минске

Новости Беларуси. Летняя образовательная школа «Первые шаги в науку» открылась в столице. В течение двух недель минские старшеклассники могут посетить мастер-классы и тренинги преподавателей ведущих вузов столицы.

Также для участников летней школы организуют встречи с сотрудниками Национальной академии наук, экскурсии в лаборатории, музеи, библиотеки и летнюю оранжерею Ботанического сада, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Попкова, культорганизатор Минского государственного дворца детей и молодежи:

Это восьмиклассники, которые заинтересованы наукой, уже стремятся к своим научным исследованиям, каким-то открытиям. Они активно участвуют и на протяжении всего года в различных конкурсах и Олимпиадах. Основная наша цель – это стимулирование их способностей, их интересов, прививаем интерес к научной деятельности и каким-то своим открытиям.

Участник летней школы «Первые шаги в науку»:

Мне очень интересно. Там рассказывают разные лекции, объясняют разные интересные предметы. И мы ходим еще на экскурсии.