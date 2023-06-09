Прямой эфир

Летний сезон в Верхнем городе – что ждёт минчан 10 и 11 июня?

09 июня 2023 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти выходные, 10 и 11 июня, исторический центр Минска – Верхний город – собирает гостей на летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Летний сезон в Верхнем городе – что ждёт минчан 10 и 11 июня?-1

Праздничные мероприятия начнутся в полдень. В 12:00, 14:00 и 16:00 любителей истории приглашают на тематическую экскурсию по городу, которая стартует у здания ратуши. Здесь же с 13:00 до 17:00 развернется библиотека под открытым небом, где представят новинки современной литературы, пройдут квесты для детей и встречи с писателями. А в 20:00 на главной сцене Верхнего города пройдет концерт в исполнении симфонического оркестра. Кроме того, для гостей готовят театральные постановки.

Летний сезон в Верхнем городе – что ждёт минчан 10 и 11 июня?-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Театральный дворик, который у нас расположился во дворе гостиницы «Монастырская», также к себе приглашает. В два часа театр кукол покажет спектакль «Кот в сапогах». После у нас будет выступление Детской школы искусств № 2 города Минска со своими театральными постановками. Ну а вечером ждет любительский театр, который также порадует минчан, начало в 18:30.

Летний сезон в Верхнем городе – что ждёт минчан 10 и 11 июня?-7

Летний музыкально-туристический сезон стартовал 13 мая и продлится до 17 сентября. Такая яркая традиция выходного дня уже набрала популярность у минчан.

# Развлечения # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всегда факты на стол». Коллектив СТВ стал одним из победителей творческого конкурса Генпрокуратуры
09 июня 2023 14:57

«Всегда факты на стол». Коллектив СТВ стал одним из победителей творческого конкурса Генпрокуратуры

Спасатели напомнили правила безопасности на воде с помощью квадрокоптера и громкоговорящего устройства
09 июня 2023 14:50

Спасатели напомнили правила безопасности на воде с помощью квадрокоптера и громкоговорящего устройства

Они получают 700 долларов за отрезанный палец. Кто такие «спортики» в наркобизнесе?
09 июня 2023 14:32

Они получают 700 долларов за отрезанный палец. Кто такие «спортики» в наркобизнесе?