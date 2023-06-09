Летний сезон в Верхнем городе – что ждёт минчан 10 и 11 июня?

Новости Беларуси. В эти выходные, 10 и 11 июня, исторический центр Минска – Верхний город – собирает гостей на летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздничные мероприятия начнутся в полдень. В 12:00, 14:00 и 16:00 любителей истории приглашают на тематическую экскурсию по городу, которая стартует у здания ратуши. Здесь же с 13:00 до 17:00 развернется библиотека под открытым небом, где представят новинки современной литературы, пройдут квесты для детей и встречи с писателями. А в 20:00 на главной сцене Верхнего города пройдет концерт в исполнении симфонического оркестра. Кроме того, для гостей готовят театральные постановки.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Театральный дворик, который у нас расположился во дворе гостиницы «Монастырская», также к себе приглашает. В два часа театр кукол покажет спектакль «Кот в сапогах». После у нас будет выступление Детской школы искусств № 2 города Минска со своими театральными постановками. Ну а вечером ждет любительский театр, который также порадует минчан, начало в 18:30.