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Межевич: всё, что будет озвучено в ближайшее время Путиным по Украине, – это общая позиция с Лукашенко

16 марта 2025 10:33
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Официальный визит нашего Президента в Россию завершен. Минувшим вечером глава государства вернулся из зарубежной поездки. Накануне также стало известно, что в российской столице состоялась неформальная встреча в трехстороннем формате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межевич: всё, что будет озвучено в ближайшее время Путиным по Украине, – это общая позиция с Лукашенко-2

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук
Все мы знаем, что одновременно в Москве находился и спецпосланник Президента США. И понятно, что тет-а-тет, может быть, в присутствии одного-двух старших лиц, два президента обсуждали вопросы выработки единой политики по вопросу о регулировании конфликта с Украиной. Поскольку позиция Беларуси известна, что республика должна быть вовлечена в систему принятия решений, но это вовлечение может быть не обязательно в форме присутствия за общим столом, но в форме неформального общего решения. И я так понимаю, что все, что озвучено будет в ближайшее время Президентом России, – это общая позиция с Президентом Беларуси.

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# Николай Межевич # Беларусь-Россия # Союзное государство # Международная политика

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