Ленинский район Минска: история и современная культурная, спортивная и образовательная жизнь

Исторически сложившееся административное деление в Минске на Сталинский, Ворошиловский и Кагановичский районы в начале 50-х не позволяло столице расширять свои границы. Так, в 1951 году в Минске появился новый район – Ленинский. Названный в честь вождя мирового пролетариата, он должен был стать тихим уютным уголком.

Свои современные границы Ленинский район обрел в 1977 году. Сегодня здесь проживает около 220 тысяч жителей. Огромную часть территории занимают искусственные и естественные водоемы, парки, скверы и бульвары.

В центре города расположен Александровский сквер. Его территория прилегает к театру имени Янки Купалы – культурному центру столицы.

Еще одна знаменитая зеленая точка района – Михайловский сквер. Здесь находятся самые популярные столичные скульптуры. Прекрасным местом для прогулок стал Парк 40-летия октября. Когда-то на его месте был единственный в городе ипподром.

Но, пожалуй, самым живописным местом в Ленинском районе по праву считается Лошицкий парк.

Валерий Кулеш, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Много строительства ведем. Это реконструкция бывшего Дома культуры «Лошицкий», который раньше принадлежал камвольному комбинату. Идет реконструкция самого камвольного комбината. Планируется, что «Лошицкий» будет городским Домом культуры, который будет собирать все творческие коллективы под одним сводом. Там 12 тысяч площадей. Будем строить велодорожку.

Реконструкция старых и строительство новых объектов здесь на первом месте. Почти пять лет назад здесь приступили к реформации улицы Маяковского – важнейшей транспортной артерии города. Сегодня ее не узнать. Многополосная дорога, развязка, новые дома и торговые центры.

Андрей Бондаренко, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:

Основное строительство – это строительство жилья. Если примерно сказать, то в 2013 и 2014 года было введено 9 жилых домов. В этом году также запланировано ввести 9 жилых домов. Это основные объекты вдоль улицы Маяковского.

Строительные силы в Ленинском районе также брошены и на микрорайон «Лошица». Сегодня активно застраиваются «Лошица» 6 и 9. Здесь уже возвели два жилых дома, строят третий и готовится площадка для четвертого. В микрорайоне также быстрыми темпами развивается инфраструктура.

Ленинский район – важный промышленный потенциал города. На его территории расположены 19 крупных предприятий.

В Ленинском районе с особым вниманием относятся к образованию и досугу детей. Свои двери распахнули центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк», физкультурно-спортивный центр Ленинского района, социально-педагогическое учреждение образования «Детский городок».

Воспитание молодежи – важная цель на пути к успешному будущему, – уверены в Ленинском. В районе сегодня действует 88 учреждений образования. Здесь активно осваивают новые технологии и подходы к обучению. Высокий уровень качества образования в местных школах подтверждают и сами учителя. Здесь трудятся высокопрофессиональные педагоги.

Инна Тихоновецкая, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 111 г. Минска»:

В прошлом году при поддержке администрации Ленинского района я попала на конкурс «Янтарная сова», который проходил в Калининграде. Я стала не просто участником, а привезла главный приз – гран-при. Было предложено наладить международное сотрудничество, в частности с Калининградом, и провести на базе нашего Ленинского района фестиваль для учителей начальных классов «Крыштальнае зубраня».

Ленинский район, конечно же, много внимания уделяет популяризации активного образа жизни среди жителей. В 2015 году на базе средней школы № 55 был открыт современный стадион. Здесь разместились сразу несколько площадок: футбольное поле с синтетическим газонным покрытием, баскетбольная и волейбольная зоны, теннисный корт, воркаут-площадка для поклонников уличной гимнастики. Также здесь построили уникальный велотрек. Молодые спортсмены гордятся возможностью проводить тренировки на современных площадках.

Камил Гушев, член молодежной сборной по футболу ФК «Минск»:

За последние несколько лет очень много спортивных объектов открылось в Ленинского районе: стадион ФК «Минск» на улице Маяковского, открыли велодорожку, которая способствует массовому развитию активного спорта для людей разного возраста.

Ленинский район – активный участник культурной жизни столицы. На его территории расположены четыре музея республиканского значения. Среди них – Национальный художественный музей и Национальный исторический музей Республики Беларусь.

Важный элемент культурной жизни Ленинского района – театры. Полюбившиеся минчанам Купаловский, кукольный, ТЮЗ и театр белорусской армии. В районе расположено более 100 материальных недвижимых ценностей, внесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.