Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

Новости Беларуси. Самолет ИЛ-76 с гуманитарным грузом на борту взял курс на Пекин с авиабазы в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказать необходимую помощь Китаю, где сейчас борются с коронавирусом, лично поручил Президент. Груз сформирован в соответствии с запросом китайской стороны. Это лекарства, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, которые могут оказаться в дефиците в силу того, что основные ресурсы брошены в наиболее зараженные районы.

Гуманитарную помощь доставят белорусские военные. Летчикам предстоит провести в воздухе 20 часов с двумя дозаправками.

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса