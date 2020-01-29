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Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин

29 января 2020 14:48
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Новости Беларуси. Самолет ИЛ-76 с гуманитарным грузом на борту взял курс на Пекин с авиабазы в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин-1

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин-3

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин-5

Оказать необходимую помощь Китаю, где сейчас борются с коронавирусом, лично поручил Президент. Груз сформирован в соответствии с запросом китайской стороны. Это лекарства, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, которые могут оказаться в дефиците в силу того, что основные ресурсы брошены в наиболее зараженные районы.

Гуманитарную помощь доставят белорусские военные. Летчикам предстоит провести в воздухе 20 часов с двумя дозаправками.

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин-8

Лекарства, средства защиты и дезинфекции. Гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом отправлен из Беларуси в Пекин-10

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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