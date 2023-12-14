Несвижский завод медпрепаратов начал работу больше 60 лет назад. Рассказываем историю предприятия

Несвижский завод медицинских препаратов – предприятие с богатой историей. Свое начало берет в далеком 1960-м, тогда сельское хозяйства интенсивно развивалось, а фермы нуждались в кормовых добавках. Это и определило направление для развития предприятия. Здесь начали производить удобрения и добавки для животных. Так организация получила название завод кормового биомицина.





Геннадий Живень, директор завода медицинских препаратов:

В таком виде завод существовал до 1991 года. Выпускал различную продукцию в основном для сельского хозяйства. В 1991 году был кризис системы в СССР. Средства выделялись малые на развитие завода. Да и выпуск продукции не был сопряжен с ее реализацией. Поэтому было принято решение на базе этого завода наладить выпуск инфузионных растворов. До этого инфузионные растворы производились в больницах. Соответственно, обеспечить хорошее качество было невозможно, были определенные реакции у пациентов. Потому Министерством здравоохранения и вообще правительством было принято решение наладить выпуск инфузионных растворов на одном из предприятий.