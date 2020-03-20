«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы

В ноябре президент Беларуси подписал закон «О производстве и обращении органической продукции». Благодаря этому документу, любой производитель может отдать свою продукцию на сертификацию, после чего информация о ней попадает в специальный реестр, а на упаковку можно наносить специальный знак «Органический продукт». В программе «Центральный регион» рассказали о соответствии белорусской продукции европейским стандартам.

Ковхуто Виктор, первый заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Почему белорусская продукция пользуется большим спросом в России? Потому что она качественная, она вкусная. Белорусскую продукцию хорошего качества можно купить в любом супермаркете. Вся белорусская продукция соответствует определённым требованиям и стандартам. На сегодня у нас более 15 видов различных томатов, весь ассортимент овощной продукции, также мы представим продукцию с экологически чистого участка. Мы закупаем оборудование, и в ближайшее время представим покупателям нашу колбасную продукцию. В этом году мы закупили соковую линию, и, я думаю, что осенью сможем порадовать покупателей своим соком.