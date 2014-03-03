Не профессия, а призвание: сурдопереводчик

Дмитрий Камыно, корреспондент СТВ:

Язык жестов – это непонятные движения руками или всё-таки он помогает людям понимать друг друга?

Чтобы разобраться в этом, мы пригласили на чашечку утреннего кофе Валентину Фёдоровну Чудакову. Она не понаслышке знает о сурдопереводе. Уже много лет работает переводчицей жестового языка.

В мире более трёх с половиной тысяч языков. А как обстоит дело с языком жестов?

Валентина Чудакова, сурдопереводчик:

Если переводятся международные формы: конгрессы - идёт жест. Есть такая международная жестура. Он отличается от нашего, потому что есть с той стороны, с той стороны - международные жесты. Но, когда переводчик говорит, переводит, он молчит. То есть губы у него закрыты и он не произносит ни английского, ни французского, ни русского. Он идёт чисто переводом.

Она с детства знала, что свяжет свою жизнь с сурдопереводом. В её семье жест был основой общения. Если ты можешь помочь кому-то, почему бы не использовать этот шанс?

Валентина Чудакова, сурдопереводчик:

Для меня это самое обычное дело. У меня родители не слышат, и жест был с моего рождения. Они сначала жестом говорили. Имеют какие-то остатки голосовые, но жест был с детства. И поэтому в эту профессию я вошла с детства.

Валентина Чудакова – личность известная. Она жестами знакомит с последними событиями на белорусском ТВ. Правда, в кадре работает не много, только в утренних эфирах новостей. Но рада, что есть возможность общаться с помощью жестов «на всю страну».

Валентина Чудакова, сурдопереводчик:

Это было очень давно. Опять-таки, спасибо нашему государству, у нас было утверждено то, что должна быть обязательно программа с родной жестовой речью для глухих.

С её лёгкой руки белорусские милиционеры и спасатели постигают азы жестов. Говорит, что каждый должен знать сурдоперевод. Это облегчает общение.

Валентина Чудакова, сурдопереводчик:

Милиция, МЧС раньше очень страдали из-за того, что привлекали переводчика по мелочам. Конечно, если большое следственное дело или что-то такое, обязательно присутствует переводчик. Он обязан присутствовать как переводчик любого иностранного языка. И МЧС приезжает, например, в какой-то дом, где что-то случилось. И они тоже могли спросить: как, что. Что тут бахнуло, бухнуло. То есть, это уже есть, и этому уже обучают: МЧС и Академия милиции.

Если бы и пришлось изменить профессию, то это всё равно был бы сурдоперевод. Скорее всего, помогала бы плохо слышащим детям.

Валентина Чудакова, сурдопереводчик:

Я бы всё равно пошла где-то по этой работе, потому что это моё родное. Я здесь как рыбка в воде плаваю.

Ей было 16. Она пришла на работу. Говорит, было и страшно, и интересно. Хоть прошёл уже и не один десяток лет, но тот день запомнился, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Валентина Чудакова, сурдопереводчик:

Во дворце культуры глухих имени Шарко сейчас не оказалось переводчика. Они уехали на гастроли в Ташкент. И нужно было в переводе фильма. И вот сцена, такой пьедестал. Впереди огромное зеркало, куда я смотрю, чтобы не оборачиваться на экран. И я настолько увлеклась фильмом, что я забыла для чего и пришла. Я сижу и смотрю в это зеркало, и естественно, вижу весь фильм. Пока не стал свист из зала – я поняла, что мне нужно работать.